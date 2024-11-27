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19:27, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

«Главный скуф России» отреагировал на признание «скуфа» одним из слов года

Скуфьин заявил, что его не волнует признание слова «скуф» одним из слов года
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алексей Скуфьин

Алексей Скуфьин. Кадр: Телеканал YouTube

Россиянин Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема о скуфах, отреагировал на то, что «скуф» признали одним из слов года. Его цитирует «360».

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», — заявил «главный скуф России».

Он также добавил, что считает нормальным то, что русский язык развивается и в нем появляются новые слова.

26 ноября портал «Грамота.ру» назвал слово года в России. Им стало слово «вайб». Второе место заняло слово «скуф», третье — «прилет». Также в список популярных слов эксперты включили «абьюз», «осознанность» и «нормиса».

Слово «скуф» появилось на имиджборде «Двач» благодаря Скуфьину. Он вступил в конфликт с одним из пользователей портала и записал для него видео. После этого двачеры опубликовали личную информацию о Скуфьине и начали его высмеивать. Скуфами в интернете стали называть мужчин, не следящих за своим внешним видом и физической формой, однако со временем слово приобрело более положительное значение.

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