«Главный скуф России» отреагировал на признание «скуфа» одним из слов года

Скуфьин заявил, что его не волнует признание слова «скуф» одним из слов года

Россиянин Алексей Скуфьин, ставший прообразом мема о скуфах, отреагировал на то, что «скуф» признали одним из слов года. Его цитирует «360».

«Меня это как-то совершенно не волнует. Я вообще не знал, что меня номинировали на этот рейтинг. Так что попал и попал. И ладно», — заявил «главный скуф России».

Он также добавил, что считает нормальным то, что русский язык развивается и в нем появляются новые слова.

26 ноября портал «Грамота.ру» назвал слово года в России. Им стало слово «вайб». Второе место заняло слово «скуф», третье — «прилет». Также в список популярных слов эксперты включили «абьюз», «осознанность» и «нормиса».

Слово «скуф» появилось на имиджборде «Двач» благодаря Скуфьину. Он вступил в конфликт с одним из пользователей портала и записал для него видео. После этого двачеры опубликовали личную информацию о Скуфьине и начали его высмеивать. Скуфами в интернете стали называть мужчин, не следящих за своим внешним видом и физической формой, однако со временем слово приобрело более положительное значение.