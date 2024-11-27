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18:10, 27 ноября 2024Россия

Госдума разрешила органам власти ограничивать доступ к информации при одном условии

ГД приняла закон об ограничении доступа к информации госорганов в военное время
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На пленарном заседании 27 ноября Госдума (ГД) сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий ограничивать доступ к информации о работе госорганов при условии, что на территории, где они работают, введено военное положение. Об этом пишет ТАСС.

Документ дополняет федеральный закон «О военном положении». Мера коснется «деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций».

Согласно закону, на территориях с военным положением также может быть ограничен доступ к информации о работе судов, прокуратуры и Следственного комитета.

Как объяснили авторы инициативы, работа органов государственной власти на территориях с военным положением может быть нарушена в результате террористических актов, проявления экстремизма или разведывательно-диверсионной деятельности. При этом они подчеркнули, что все затрагиваемые законом структуры обязаны оставлять в открытом доступе данные о месте своего нахождения и времени работы, а также публиковать информацию о проводимых мероприятиях.

Ранее сообщалось, что расширить меры, действующие при военном положении, предложил Минюст России. В пояснительной записке к подготовленному ведомством законопроекту отмечалось, что документ подготовлен в связи с проблемами обеспечения безопасности деятельности государственных органов в условиях данного режима.

С 19 октября 2022 года военное положение действует на территориях на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

ЖЗЛ
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