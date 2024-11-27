Группу военных в форме НАТО уничтожили под Курском

«Ахмат» уничтожил группу военных в форме НАТО под Суджей, удар снят на видео

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группы Аида спецназа «Ахмат» распознал и уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО в лесу в Курской области. Видео с моментом удара по военным опубликовало агентство РИА Новости в Telegram.

Российский военный с позывным Элджей заявил, что группу военнослужащих удалось выявить в Суджанском районе. Боец отметил, что оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где, предположительно, укрывался противник.

На кадрах показан лесной участок, над которым к небу поднимаются несколько столбов дыма.

Напарник Элджея рассказал, что не раз наблюдал, как люди в форме НАТО перемещались в этой лесополосе. «Там и окопы у них, туда наши эфпивишники работают», — пояснил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что росгвардейцы уничтожили пять украинских военных и технику в лесах Курской области. Военные применили дрон-камикадзе.