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09:12, 27 ноября 2024Россия

Группу военных в форме НАТО уничтожили под Курском

Спецназ ВС РФ уничтожил группу военных в форме НАТО в лесу в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группы Аида спецназа «Ахмат» распознал и уничтожил военнослужащих в форме НАТО в лесу в Курской области. Об этом заявил РИА Новости боец с позывным Элджей.

Он отметил, что их удалось выявить в Суджанском районе. Российский военный пояснил, что оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где, предположительно, укрывалась группа противника.

Напарник Элджея рассказал, что не раз наблюдал, как люди в форме НАТО перемещались в этой лесополосе. «Там и окопы у них, туда наши эфпивишники работают», — добавил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что росгвардейцы уничтожили пять украинских военных и технику в лесах Курской области. Бойцами тогда был применен дрон-камикадзе.

ЖЗЛ
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