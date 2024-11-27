Спецназ ВС РФ уничтожил группу военных в форме НАТО в лесу в Курской области

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группы Аида спецназа «Ахмат» распознал и уничтожил военнослужащих в форме НАТО в лесу в Курской области. Об этом заявил РИА Новости боец с позывным Элджей.

Он отметил, что их удалось выявить в Суджанском районе. Российский военный пояснил, что оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где, предположительно, укрывалась группа противника.

Напарник Элджея рассказал, что не раз наблюдал, как люди в форме НАТО перемещались в этой лесополосе. «Там и окопы у них, туда наши эфпивишники работают», — добавил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что росгвардейцы уничтожили пять украинских военных и технику в лесах Курской области. Бойцами тогда был применен дрон-камикадзе.