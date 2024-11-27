Известный российский блогер описал Ибицу фразой «обдолбанные европейки валяются на полу»

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков назвал Ибицу бомжатником и описал остров фразой «обдолбанные европейки валяются на полу». Мыслями об этом он поделился в выпуске подкаста Mash Room, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам Третьякова, известный своими вечеринками испанский остров очень разочаровал его, несмотря на свою красоту. «Там еще немки пьяные, не очень хочется кого-то клеить. Хочется сжечь все», — заметил блогер.

Ранее он также высказался о судьбе некоторых россиян, уехавших из России в Европу. Третьяков заявил, что россияне, которые регулярно говорят о преимуществах Европы перед Россией, вероятнее всего, живут бедно.