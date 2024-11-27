Лавров обвинил Запад в использовании международных финансовых институтов в корыстных целях

Лавров: неоколониалисты Запада используют финансовые институты в корыстных целях

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» обвинил Запад в использовании международных финансовых институтов в корыстных целях. Текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«У нас нет иллюзий, и мы понимаем, что западные неоколониалисты не откажутся от своих привилегий по доброй воле. Все видят, что Запад не стесняется использовать в своих корыстных интересах и международные финансовые институты», — подчеркнул министр.

Лавров добавил, что деятельность Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирной торговой организации (ВТО) политизируется, неугодные их члены отрыто дискриминируются.

Москва и ее единомышленники считают, что систему управления Бреттон-Вудских институтов пора привести в соответствие с реальным положением в мировой экономике, где на G7 приходиться менее трети мирового ВВП, а на страны БРИКС — 36 процентов, сказал глава МИД. Он уточнил, что на словах Запад с этим согласен, но реальных шагов не предпринимает.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тринадцать стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров межгосударственного объединения БРИКС.

