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23:16, 27 ноября 2024Россия

Медведев назвал союзников России

Медведев: Запад является противником России, но друзей у нас больше
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал союзниками Москвы те страны, которые не считают РФ своим противником, как это делает западный мир. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, друзьями России является «огромное количество стран» Азии, Глобального юга и Аравийского полуострова. Он подчеркнул, что противников Москвы «ограниченное количество», отметив, что в этот список входит «весь западный мир».

«Но это их решение. Друзей у нас больше», — добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев назвал риски применения ядерного оружия очень высокими. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — сказал он.

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