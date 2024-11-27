Медведев назвал союзников России

Медведев: Запад является противником России, но друзей у нас больше

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал союзниками Москвы те страны, которые не считают РФ своим противником, как это делает западный мир. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, друзьями России является «огромное количество стран» Азии, Глобального юга и Аравийского полуострова. Он подчеркнул, что противников Москвы «ограниченное количество», отметив, что в этот список входит «весь западный мир».

«Но это их решение. Друзей у нас больше», — добавил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев назвал риски применения ядерного оружия очень высокими. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — сказал он.