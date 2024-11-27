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17:06, 27 ноября 2024Россия

Мефедроновую эпидемию в России назвали колоссальной

Член СПЧ Меркачева назвала мефедроновую эпидемию в России колоссальной
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Мефедроновая эпидемия в России — это «что-то колоссальное». Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, комментируя расследование «Русская мефедроновая чума», посвященное эпидемии мефедроновой зависимости.

«Мефедроновая эпидемия — это что-то колоссальное. Доходит до того, что я общаюсь с людьми по другим поводам, и человек говорит мне, что его сын, дочь или знакомый употребляет мефедрон. Все люди благополучные, по крайней мере, из тех, кого я знаю, люди могли сами не подозревать, что такое случится», — сказала Меркачева.

Те обращения по наркопотребителям, которые поступали лично мне, были из Челябинской, Свердловской областей, Москвы и Московской области. Урал фигурирует очень часто

Ева Меркачевачлен СПЧ

Член СПЧ также назвала явление неуправляемым, так как количество задержаний по делам о наркотиках может не соответствовать реальному количеству преступлений. По ее словам, к ней часто поступают обращения по наркопотребителям из уральских регионов, но это также не отражает всю картину.

«Мы прекрасно понимаем, что если бы правоохранители хотели, то не было бы никаких мефедроновых наркоторговцев. Значит, это кому-то нужно. Тем более, этих наркоторговцев очень много. А задерживают только мелких дилеров», — заключила она.

В качестве примера Меркачева привела случай, когда россиянин искал возможность заработать и нашел «вакансию» — ему предложили раскладывать наркотики, но чтобы получить работу, ему надо было купить «товар». После того, как он сказал, что у него нет денег, ему на карту якобы перевели необходимую сумму. «В органах будто бы никто не нашел, кто перевел эти средства. Я не исключаю, что это могла быть провокация, для того чтобы сделать статистику», — рассказала член СПЧ.

Ранее «Лента.ру» выпустила большое расследование «Русская мефедроновая чума», которое посвящено развитию даркнета, претерпевшего в последние годы кардинальные изменения, в частности, приведшее к повсеместному распространению мефедрона.

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