В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

В Минобороны Литвы запретили хранить документы в сейфах российской компании

Минобороны Литвы запретило чиновникам хранить документы в сейфах компании Eurosafe LT, головной офис которой якобы находится в России, после признания производства ненадежным. О запрете пользоваться российскими сейфами сообщает портал bernardinai.lt.

«Решено отстранить Eurosafe LT от процедур госзакупок и не приглашать компанию к текущим тендерам. Кроме того, было поручено заменить уже поставленные компанией сейфы на другие, обеспечивающие адекватную защиту секретной информации», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейфами российского производства также пользовались в правительстве, Генеральной прокуратуре и полиции.

Ранее в Литве заявили о готовности рассмотреть отправку войск на Украину. По словам главы дипломатического ведомства республики Габриэлюса Ландсбергиса, странам Запада якобы стоит «послать россиянам очень четкий сигнал» об использовании гибридных атак и о том, какие красные линии нельзя пересекать.