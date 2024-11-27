Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:47, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

В Минобороны Литвы запретили хранить документы в сейфах российской компании
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Минобороны Литвы запретило чиновникам хранить документы в сейфах компании Eurosafe LT, головной офис которой якобы находится в России, после признания производства ненадежным. О запрете пользоваться российскими сейфами сообщает портал bernardinai.lt.

«Решено отстранить Eurosafe LT от процедур госзакупок и не приглашать компанию к текущим тендерам. Кроме того, было поручено заменить уже поставленные компанией сейфы на другие, обеспечивающие адекватную защиту секретной информации», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейфами российского производства также пользовались в правительстве, Генеральной прокуратуре и полиции.

Ранее в Литве заявили о готовности рассмотреть отправку войск на Украину. По словам главы дипломатического ведомства республики Габриэлюса Ландсбергиса, странам Запада якобы стоит «послать россиянам очень четкий сигнал» об использовании гибридных атак и о том, какие красные линии нельзя пересекать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Произошло изменение политики». Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

      В России 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

      Российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению

      ВС России нанесли удар по военному химпроизводству в Сумской области

      В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

      В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

      В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

      Назван самый дорогой Дед Мороз российской эстрады

      Украина попыталась атаковать Севастополь

      Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше