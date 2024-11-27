Мошенники под видом сотрудников банка выманили у российской пенсионерки 22 миллиона рублей

В Петербурге аферисты по телефону обманули пенсионерку на 22 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники под видом сотрудников банка выманили у 67-летней пенсионерки более чем 22 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным правоохранителей, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они убедили ее, что необходимо обеспечить защиту своих накоплений, поэтому деньги необходимо снять со счета и передать их курьеру. Аферисты звонили женщине в течение двух месяцев. Она по указанию мошенников обналичивала деньги и либо передавала их курьерам, либо переводила на указанные злоумышленниками счета. В результате они выманили у пенсионерки 22 683 333 рубля. Женщина до последнего не хотела верить, что стала жертвой аферистов, поэтому длительное время не обращалась к полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры и накоплений.