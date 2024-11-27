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16:57, 27 ноября 2024Экономика

Москвичи бросились брать квартиры в рассрочку

Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы увеличилась в восемь раз
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Доля рассрочки на рынке новостроек Москвы в ноябре 2024 года выросла в восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Инком-Недвижимости».

Доля рассрочки в ноябре достигла 40 процентов от общего рынка. Эксперты связали это с дорогим рыночным кредитованием и отсутствием массовой льготной ипотеки. При этом год назад доля покупок с рассрочкой составляла всего пять процентов рынка. Отмечается, что клиенты с рассрочкой в будущем рассчитывают перейти на ипотеку по более низким ставкам.

Специалисты отметили, что за последние два-три года на рынке недвижимости увеличился период рассрочки. В настоящее время у клиентов есть возможность приобрести жилье и отсрочить платеж до 2030 года, при этом раньше покупатели сталкивались с трудностями, пытаясь получить рассрочку на полгода.

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Доля покупок на первичном рынке столицы с использованием ипотеки снизилась с 76 до 48 процентов. Большинство заемщиков (95 процентов) покупают квартиры с помощью семейной ипотеки и только пять процентов прибегают к рыночным кредитам.

Цены на первичном рынке остаются стабильными, несмотря на снижение спроса. В настоящее время средняя стоимость квадратного метра в старых границах Москвы составляет 418,6 тысячи рублей (плюс 6,5 процента с начала 2024 года), в Новой Москве — 243,6 тысячи рублей (плюс 0,4 процента с начала года).

Отложить покупку жилья из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, которые по состоянию на ноябрь уже достигли в среднем 28 процентов, решили 79 процентов россиян, сообщала ранее аналитическая компания Frank RG.

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