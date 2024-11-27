Командир ВСУ Онистрат: за 10 дней в Торецке ВСУ потеряли 500 человек

За десять дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Торецке в Донецкой народной республике (ДНР) 500 человек. Об этом заявил командир роты беспилотников украинской армии Андрей Онистрат, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По словам военного, люди исчезли во время ротации, когда 95-ю бригаду заменили на 150-ю. Он отметил, что российские военные вошли в тыл 95-й бригады. Впоследствии командование 150-й бригады ВСУ послало на позиции четыре бронемашины, однако они пропали.

«Четыре броневика, минус 40 человек. Они исчезли. Их не то что не сопровождали. Они пропали», — сказал Онистрат. Он утверждает, что ситуация также повторилась на следующий день. По словам командира роты, так продолжалось десять дней.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских военных в Торецке. По его словам, бои продолжаются в центре города, однако российские подразделения продвигаются вперед.