На Урале попытку помощника митрополита изнасиловать студентку назвали «дьявольским чудом»

Митрополит Кульберг назвал чудом попытку помощника изнасиловать студентку

В Екатеринбурге митрополит Евгений (Кульберг) назвал «дьявольским чудом» попытку помощника изнасиловать студентку. Его слова приводит уральское агентство Ura.ru.

При этом, как обратило внимание агентство, владыка не стал конкретизировать, кого именно он подозревает в проступке.

«Совершенно невероятным кажется то, что священник, искренне предстоящий престолу божию и честно желающий принести пользу церкви, совершает поступки, которые разрушат не только его собственную жизнь, но и жизнь тех, кого он любит», — отметил митрополит Евгений.

Даниила Сидоров работал у Кульберга с 2020 года. В ноябре он преградил путь домой девушке. Мужчина начал ублажать себя, пряча лицо под маской. Студентка запомнила приметы извращенца и написала заявление в полицию.

Сначала оперативники подумали, что рукоблудом может быть иностранный рабочий. Однако позже выяснилось, что мастурбировал при девушке священник. Его задержали в аэропорту Кольцово, свою вину он признал. Суд запретил ему определенные действия.

Ранее сообщалось, что в Тульской области священника заподозрили в педофилии после совместного просмотра фильма с 12-летним школьником.