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17:09, 27 ноября 2024Экономика

На Землю обрушится магнитная буря

На Землю обрушится шестибалльная магнитная буря
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В пятницу, 29 ноября, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на сайте организации.

Геомагнитный удар достигнет шести баллов. Согласно прогнозам, пик придется на период с 00:00 до 12:00, после буря начнет ослабевать. С 18:00 до 21:00 ожидается вторая вспышка в четыре балла. Специалисты оценивают магнитную бурю на уровне G2 — то есть средней силы.

Прогноз на декабрь показывает, что после бури в пятницу магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии практически до конца 2024 года.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как пережить магнитную бурю без дискомфорта. Эксперт посоветовала избегать стресса в периоды возбуждения магнитосферы.

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