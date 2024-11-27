На Землю обрушится шестибалльная магнитная буря

В пятницу, 29 ноября, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на сайте организации.

Геомагнитный удар достигнет шести баллов. Согласно прогнозам, пик придется на период с 00:00 до 12:00, после буря начнет ослабевать. С 18:00 до 21:00 ожидается вторая вспышка в четыре балла. Специалисты оценивают магнитную бурю на уровне G2 — то есть средней силы.

Прогноз на декабрь показывает, что после бури в пятницу магнитосфера будет пребывать в спокойном состоянии практически до конца 2024 года.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как пережить магнитную бурю без дискомфорта. Эксперт посоветовала избегать стресса в периоды возбуждения магнитосферы.