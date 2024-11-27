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12:32, 27 ноября 2024Путешествия

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на девять часов

Рейс Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали почти на девять часов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Казани почти на девять часов. Об этом пишет «Татар-информ».

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines должен был отправиться из столицы Татарстана в Стамбул в 03:05 по московскому времени 27 ноября. Однако по неизвестным причинам вылет перенесли на 11:45.

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В пресс-службе российской авиагавани пояснили, что причина длительной задержки рейса не была связана с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что россиянин застрял в аэропорту Нижневартовска на девять часов по вине авиакомпании Utair и взыскал с нее десятки тысяч рублей через суд. В ходе судебного заседания стало известно, что мужчина купил билет на рейс перевозчика в Тюмень. Однако по неизвестным причинам его переносили восемь раз.

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