Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на девять часов

Рейс Pegasus Airlines из Казани в Стамбул задержали почти на девять часов

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Казани почти на девять часов. Об этом пишет «Татар-информ».

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines должен был отправиться из столицы Татарстана в Стамбул в 03:05 по московскому времени 27 ноября. Однако по неизвестным причинам вылет перенесли на 11:45.

В пресс-службе российской авиагавани пояснили, что причина длительной задержки рейса не была связана с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что россиянин застрял в аэропорту Нижневартовска на девять часов по вине авиакомпании Utair и взыскал с нее десятки тысяч рублей через суд. В ходе судебного заседания стало известно, что мужчина купил билет на рейс перевозчика в Тюмень. Однако по неизвестным причинам его переносили восемь раз.