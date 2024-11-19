Россиянин застрял в аэропорту на 9 часов из-за авиакомпании и взыскал с нее десятки тысяч

Россиянин застрял в аэропорту на 9 часов по вине Utair и взыскал с нее 30 тысяч

Россиянин застрял в аэропорту Нижневартовска на девять часов по вине авиакомпании Utair и взыскал с нее десятки тысяч рублей через суд. Об этом пишет Telegram-канал «Транспортный цех Югра».

В ходе судебного заседания стало известно, что мужчина купил билет на рейс перевозчика в Тюмень, вылет должен был состояться 4 января 2024 года. Однако по неизвестным причинам его переносили восемь раз.

В результате пассажиры вылетели в место назначения только в шесть утра вместо девяти вечера. Все это время они провели в здании нижневартовской авиагавани, поскольку авиакомпания отказалась размещать пассажиров в гостинице.

«За это авиакомпания была привлечена к ответственности Роспотребнадзором ХМАО», — говорится в сообщении. В итоге мужчине удалось взыскать с Utair моральный ущерб за нарушение прав путешественников в размере 30 тысяч рублей.

«Потребовался почти год, чтобы справедливость восторжествовала, — заявил он. — Речь не идет о каких-то колоссальных суммах, тем не менее морально я удовлетворен».

Ранее сотни россиян застряли в аэропорту Новосибирска более чем на восемь часов по вине авиакомпаний, а также из-за непогоды. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета в якутские Эльгу и Удачный ожидали свыше 300 пассажиров, 24 из которых — дети. Такая длительная задержка рейсов произошла из-за неблагоприятных метеоусловий и позднего прибытия самолетов перевозчиков «Алроса» и «Якутия».