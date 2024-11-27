Названа предварительная причина взрыва легкового автомобиля во дворе дома в Одинцово

Поджог мог стать причиной взрыва легкового автомобиля во дворе дома в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате поджога взорвался бензобак во дворе жилого комплекса «Лайково». Объятый огнем автомобиль марки Skoda Rapid сняли очевидцы. Запись публикует РЕН ТВ.
На кадрах видна горящая машина.
В результате взрыва никто не пострадал, в салоне машины людей не было. Газобалонное оборудование в ней не установлено. Взорвавшийся автомобиль является такси.
Повреждения получила стоящая рядом машина. В настоящее время на месте ЧП проводят осмотр следователи. Они выясняются обстоятельства произошедшего.
Машина взорвалась утром 27 ноября.