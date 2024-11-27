Названа предварительная причина взрыва легкового автомобиля во дворе дома в Одинцово

РИА Новости: машина взорвалась во дворе дома в Одинцово из-за поджога

Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвался автомобиль

Начало событий в новости Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвался автомобиль

Поджог мог стать причиной взрыва легкового автомобиля во дворе дома в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате поджога взорвался бензобак во дворе жилого комплекса «Лайково». Объятый огнем автомобиль марки Skoda Rapid сняли очевидцы. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видна горящая машина.

В результате взрыва никто не пострадал, в салоне машины людей не было. Газобалонное оборудование в ней не установлено. Взорвавшийся автомобиль является такси.

Повреждения получила стоящая рядом машина. В настоящее время на месте ЧП проводят осмотр следователи. Они выясняются обстоятельства произошедшего.

Машина взорвалась утром 27 ноября.