Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 27 ноября 2024Силовые структуры

Названа предварительная причина взрыва легкового автомобиля во дворе дома в Одинцово

РИА Новости: машина взорвалась во дворе дома в Одинцово из-за поджога
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Во дворе жилого дома в Подмосковье взорвался автомобиль

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Поджог мог стать причиной взрыва легкового автомобиля во дворе дома в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате поджога взорвался бензобак во дворе жилого комплекса «Лайково». Объятый огнем автомобиль марки Skoda Rapid сняли очевидцы. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах видна горящая машина.

В результате взрыва никто не пострадал, в салоне машины людей не было. Газобалонное оборудование в ней не установлено. Взорвавшийся автомобиль является такси.

Повреждения получила стоящая рядом машина. В настоящее время на месте ЧП проводят осмотр следователи. Они выясняются обстоятельства произошедшего.

Машина взорвалась утром 27 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Произошло изменение политики». Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

      Российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению

      ВС России нанесли удар по военному химпроизводству в Сумской области

      В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

      В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

      В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

      Назван самый дорогой Дед Мороз российской эстрады

      Украина попыталась атаковать Севастополь

      Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

      Названа предварительная причина взрыва легкового автомобиля во дворе дома в Одинцово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше