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12:46, 27 ноября 2024Экономика

Оценено влияние антироссийских санкций на одну сферу

Директор АРВЭ заявил, что санкции сильно повлияли на отрасль ВИЭ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimka production / Shutterstock / Fotodom  

Антироссийские санкции достаточно сильно повлияли на всю российскую экономику, в том числе на сферу возобновляемой энергетики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

«Первый год [после введения санкций] был достаточно шоковый, потому что много проектов были завязаны на иностранных инвесторов, которые покинули РФ. Сейчас большинство компаний адаптировались к новому режиму. Либо были найдены новые партнеры, либо переконфигурированы цепочки поставок оборудования», — сказал он.

Жихарев заверил, что в настоящее время проблем с реализацией тех проектов, которые были запланированы в рамках программ поддержки энергетики, уже нет.

Ранее в ноябре сенатор-республиканец Билл Хагерти заявил, что санкции, решение о которых принимала уходящая администрация президента США Джо Байдена, позволили России продавать энергоносители на мировом рынке. По его словам, ограничения в то же время призваны субсидировать Китай, чтобы он мог вновь составить конкуренцию США, «причем несправедливо, имея преимущество в стоимости энергоносителей».

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