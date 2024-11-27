Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ бесплатно получить хорошее место

Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ получить хорошее место на борту — для этого следует дождаться последнего момента при регистрации. Такой лайфхак распространился в сети, на что обратило внимание издание New York Post.

Пользователи сети рассказали, что ждут, пока регистрация на рейс почти закончится, и лишь тогда сдают багаж и получают талон. При этом система автоматически дает им лучшие места с дополнительным пространством для ног, которые сотрудники приберегали для продажи.

Однако в сети предупредили, что пассажиру необходимо постоянно в течение 24 часов мониторить карту рассадки самолета, чтобы убедиться, что ему вообще хватит места.

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