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20:51, 27 ноября 2024Путешествия

Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ бесплатно получить хорошее место

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ethan Sykes / Unsplash

Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ получить хорошее место на борту — для этого следует дождаться последнего момента при регистрации. Такой лайфхак распространился в сети, на что обратило внимание издание New York Post.

Пользователи сети рассказали, что ждут, пока регистрация на рейс почти закончится, и лишь тогда сдают багаж и получают талон. При этом система автоматически дает им лучшие места с дополнительным пространством для ног, которые сотрудники приберегали для продажи.

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Однако в сети предупредили, что пассажиру необходимо постоянно в течение 24 часов мониторить карту рассадки самолета, чтобы убедиться, что ему вообще хватит места.

Ранее пенсионерка привезла из Дубая люксовые часы на 18 миллионов рублей и нарвалась на проверку таможенников и ФСБ в Дагестане. В багаже 59-летней россиянки, прилетевшей из Эмиратов в Махачкалу, нашли 14 люксовых часов и 5 ювелирных изделий.

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