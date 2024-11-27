Пассажирка затонувшего в Мурманской области судна раскрыла подробности случившегося

На затонувшем в Мурманской области судне не было жилетов и спасательных кругов

На борту судна с туристами, затонувшего в Мурманской области, не было спасательных кругов и жилетов. Подробности случившегося пассажирка Елена раскрыла РЕН ТВ.

По словам россиянки, после выхода в море сначала все шло хорошо, а после часа катания ветер и волны усилились. Хотя лодка еще не дошла до места, где люди собирались наблюдать за китами, было решено развернуться, поскольку у многих началась морская болезнь.

В какой-то момент судно стало крениться на бок, а вода начала затапливать борт. «Кто-то находился в рубке с капитаном, кто-то в каюте, кто-то на палубе. Все старались выйти побыстрее. Там сложности возникали, конечно. Судно старое — то дверь не открывалась, то еще что-то», — рассказала Елена.

Маломерное судно с туристами, которые хотели увидеть китов на Териберке, опрокинулось и затонуло 27 ноября. Известно, что люди вышли в море вопреки штормовому предупреждению. Всех пассажиров удалось спасти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

