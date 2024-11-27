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08:29, 27 ноября 2024Забота о себе

Перепады настроения после оргазма у женщин назвали признаком сексуального расстройства

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Желание разрыдаться или устроить истерику, а также резкие перепады настроения после полового акта могут быть признаком сексуального расстройства, предупредила сексолог Ксения Хазова. Другие признаки проблем в интимной сфере у женщин эксперт перечислила в комментарии «Ленте.ру».

Самым распространенным сексуальным расстройством у женщин Хазова назвала проблемы с половым влечением. По ее словам, речь идет не только об отсутствии интереса к интимной близости, но и о чрезмерном желании, переходящем в навязчивые мысли о физическом контакте.

Важно понимать собственную норму, а не опираться на средние показатели или опыт подруг. Если обычно трех половых актов в неделю женщине всегда было достаточно, а теперь она испытывает желание раз в месяц или вообще не хочет близости, — это тревожный симптом. С другой стороны, в начале романтических отношений часто наблюдается повышение либидо. В таком случае постепенное возвращение в норму это не отклонение.

Ксения Хазовасексолог

Не стоит оставлять без внимания и дискомфорт, возникающий во время полового акта, продолжила эксперт. Одной из возможных причин боли во время интимной близости может быть гипертонус мышц тазового дна. Такое состояние включено в список нарушений сексуальной функции, так как из-за него секс становится физически невозможным, предупредила Хазова.

Также, по ее словам, отклонением от нормы считается невозможность достичь оргазма, снижение его остроты и смазанные или нехарактерные ощущения во время кульминации. Сексолог отметила, что мультиоргазм во время полового контакта с проникновением тоже считается отклонением, так как может оказывать слишком сильную нагрузку на нервную систему.

К тревожным симптомам возможных сексуальных расстройств Хазова отнесла и странные реакции после полового акта, например, желание разрыдаться, устроить истерику, закричать или резкие перепады настроения. Она рекомендовала женщинам обращать внимание на свои эмоции после секса: если приятное ощущение близости вдруг превращается в желание сбежать от партнера и остаться в одиночестве, а удовлетворенность сменяется отвращением к себе или избраннику, стоит задуматься о причинах такого состояния и проконсультироваться со специалистом.

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