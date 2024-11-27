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11:57, 27 ноября 2024Россия

Под Москвой родители заявили в полицию на школу после драки дочери со старшеклассницей

В Голубом родители заявили в полицию после драки дочери со старшеклассницей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В деревне Голубое в подмосковном городском округе Солнечногорск родители заявили в полицию на школу после драки их дочери со старшеклассницей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По их словам, девятиклассница на перемене начала оскорблять их дочь, которая учится в четвертом классе. Когда аргументы закончились, учащиеся затеяли кулачную разборку.

Младшеклассница получила множественные удары в живот, по ногам и голове. Она позвонила родителям, но классный руководитель отобрала телефон до конца уроков.

После занятий родители приехали за девочкой и попытались разобраться в случившемся. Однако учителя и директор пояснили, что не могут справиться со старшеклассниками. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Она попросила правоохранителей привлечь администрацию школы к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Тюмени девочки-подростки жестоко избили 15-летнюю школьницу из-за неприветливого взгляда.

ЖЗЛ
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