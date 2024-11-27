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12:04, 27 ноября 2024Из жизни

Полиция нашла зацепку в деле 40-летней давности об исчезновении богатой пожилой пары

В США нашли затопленную машину пропавших в 1980 году миллионеров с останками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В США нашли машину, которая могла принадлежать пропавшей больше 40 лет назад пожилой паре. Об этом пишет New York Post.

В пятницу, 22 ноября, в пруду округа Гленн, штат Джорджия, полиция обнаружила затопленный автомобиль, напоминающий Lincoln Continental 1979 года, с человеческими останками. Именно такая машина принадлежала богатой семейной паре из Скарсдейла, штат Нью-Йорк, которая пропала в 1980 году в этой местности, спровоцировав одну из самых масштабных поисковых операций в истории штата. В то время полиция не нашла никаких зацепок, и лишь сейчас в деле 44-летней давности могут появиться новые факты.

Чарльз и Катарина Ромер большую часть года жили в богатом районе округа Вестчестер. В апреле 1980 года они возвращались домой на север после зимовки во Флориде — ежегодной традиции, с тех пор как они поженились в середине 1970-х годов. По пути Ромеры остановились в отеле Holiday Inn, оставили в номере вещи и отправились кататься, но так и не вернулись. В их номере были обнаружены бокалы и бутылка скотча, а также налоговые декларации. 74-летний Чарльз до пенсии работал в нефтяной отрасли и был владельцем состояния в размере 1,2 миллиона долларов. 76-летняя Катарина тоже была миллионершей, в момент исчезновения на ней могли быть украшения стоимостью от 60 до 80 тысяч долларов.

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Долгие годы Чарльза Ромера искали его дети. Сейчас полиция осушает пруд, чтобы провести экспертизу и извлечь автомобиль. Пока неизвестно, кому именно принадлежат находящиеся в автомобиле останки.

Ранее криминалистам из США удалось установить личность беременной женщины, найденной в озере почти 40 лет назад. Однако поиск преступника продолжается.

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