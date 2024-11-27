Полковник ВСУ Палиса: конфликт на Украине будет продолжаться не один год

Конфликт на Украине будет продолжаться не один год. С таким заявлением выступил командир 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Павел Палиса в интервью Youtube-каналу «Радио Хартия».

По его словам, ВСУ необходимо меняться и быть более эффективными из-за того, что этот конфликт «не на один год». Палиса добавил, что конфликт будет длительным из-за окружения Украины врагами. Он не уточнил, какие именно «вражеские» государства окружают страну.

Палиса отметил, что у Украине необходимо иметь мощные войска с высокой боевой готовностью. Подробности полковник ВСУ не раскрыл.

Ранее в ВСУ заявили о наличии лучшей подготовки у российских военных, чем у украинских. Там сообщили, что единственный шанс выжить для украинских военных это лишь сдача в плен.