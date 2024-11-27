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07:00, 27 ноября 2024Ценности

Популярная телезвезда в мини-платье оконфузилась на публике

Телезвезда Джесс Райт в мини-платье оконфузилась на публике из-за сумки
Мария Винар

Фото: Jordan Peck / Getty Images

Популярная британская телезвезда Джесс Райт посетила премию Beauty Awards 2024 в Лондоне и оконфузилась на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

39-летнюю знаменитость заметили, когда она направлялась на мероприятие. На ней было красное платье длины мини с воланами, колготки и туфли. Также она несла сумку, выполненную в виде сердца и оформленную металлической ручкой. Образ телезвезды дополнили макияж в нюдовых тонах и прическа с аккуратными локонами.

Когда Райт подходила к зданию, где проводилась церемония, ручка сумки разорвалась. Фотографы запечатлели, как ее содержимое, в частности помада и кисти для макияжа, упало на асфальт.

Ранее сообщалось, что американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, в откровенном наряде также оконфузилась на красной дорожке.

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