Популярная телезвезда в мини-платье оконфузилась на публике

Телезвезда Джесс Райт в мини-платье оконфузилась на публике из-за сумки

Популярная британская телезвезда Джесс Райт посетила премию Beauty Awards 2024 в Лондоне и оконфузилась на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

39-летнюю знаменитость заметили, когда она направлялась на мероприятие. На ней было красное платье длины мини с воланами, колготки и туфли. Также она несла сумку, выполненную в виде сердца и оформленную металлической ручкой. Образ телезвезды дополнили макияж в нюдовых тонах и прическа с аккуратными локонами.

Когда Райт подходила к зданию, где проводилась церемония, ручка сумки разорвалась. Фотографы запечатлели, как ее содержимое, в частности помада и кисти для макияжа, упало на асфальт.

Ранее сообщалось, что американская певица Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, в откровенном наряде также оконфузилась на красной дорожке.

