Постпредство России при ООН пригрозило Западу ответом на каждый виток эскалации

Полянский: на каждый виток эскалации Запада последует решительный ответ России

На каждый виток эскалации странами Запада последует решительный и зеркальный ответ со стороны Москвы. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН, заявление опубликовано в Telegram-канале российского представительства.

«Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — отметил Полянский.

Зампостпреда России при международной организации добавил, что противодействия отечественному гиперзвуковому оружию в мире не существует, а системы ПРО в Европе не способны его перехватывать.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что дальнейшая эскалация ситуации на Украине может плохо закончиться, в том числе и для западных стран. По мнению дипломата, сам Запад этого не понимает.