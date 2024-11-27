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19:18, 27 ноября 2024Мир

Постпредство России при ООН пригрозило Западу ответом на каждый виток эскалации

Полянский: на каждый виток эскалации Запада последует решительный ответ России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

На каждый виток эскалации странами Запада последует решительный и зеркальный ответ со стороны Москвы. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН, заявление опубликовано в Telegram-канале российского представительства.

«Скажу прямо: мы считаем себя вправе использовать наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — отметил Полянский.

Зампостпреда России при международной организации добавил, что противодействия отечественному гиперзвуковому оружию в мире не существует, а системы ПРО в Европе не способны его перехватывать.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что дальнейшая эскалация ситуации на Украине может плохо закончиться, в том числе и для западных стран. По мнению дипломата, сам Запад этого не понимает.

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