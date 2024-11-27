В МИД России предостерегли Запад от дальнейшей эскалации на Украине

Замглавы МИД Рябков: эскалация на Украине плохо закончится для Запада

Дальнейшая эскалация на Украине может плохо закончиться, в том числе и для западных стран. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова передает Telegram-канал «RT на русском».

«Дальнейшая эскалация украинского конфликта может плохо закончиться в первую очередь для самих стран Запада», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, западные страны не понимают, к каким последствиям может привести рост напряженности на Украине.

22 ноября газета The New York Times (NYT) сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР. Однако, как отмечает издание, такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия.