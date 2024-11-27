Полковник прокомментировал новые детали подрыва «Северных потоков»

Полковник Матвийчук: в подрыве «Северных потоков» участвовали военные НАТО

В подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» принимали участие военные специалисты НАТО с особой подготовкой, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом эксперт прокомментировал «Ленте.ру» новые детали подрыва газопроводов, опубликованные немецким изданием Welt.

27 ноября Welt со ссылкой на гидролокационные изображения и документы судебного процесса между оператором газопроводов Nord Stream AG и страховщиками сообщило, что на четырех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» перед подрывом разместили не менее шести бомб.

«Это абсурд и абсолютно не соответствует реальность. Я предполагаю, что один такой заряд будет весить килограммов 50. Вы можете себе представить дайвера, который несет на себе шесть таких зарядов по 50 килограммов на глубину до 300 метров? Я полагаю, что это была специализированная военная операция, которая выполнялась в несколько этапов», — отметил Матвийчук.

Ни один человек, даже защищенный специальными костюмами, не может находиться долгое время под водой в таком положении, а тут операция проводилась пять-шесть часов. Это была специальная операция с участием боевых пловцов НАТО Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Днем ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что в подрыве «Северных потоков» напрямую участвовали диверсанты из «англосаксонских спецслужб».

«Служба внешней разведки располагает сведениями о прямой причастности к этому теракту профессиональных диверсантов из англосаксонских спецслужб», — рассказал глава разведведомства.