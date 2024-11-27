Психиатр описал влияние самого популярного в России наркотика на психику и здоровье

Психиатр Каторгин: мефедрон может вызвать инфаркт и инсульт у молодых людей

Синтетический наркотик мефедрон, который в последние годы стал самым популярным в России запрещенным веществом, может вызвать инфаркт и инсульт в молодом возрасте, привести к слабоумию, деменции и другим когнитивным нарушениям. Мефедрон также способен спровоцировать депрессию и суицидальные мысли, рассказал психиатр Владимир Каторгин. Так он прокомментировал вышедшее на «Ленте.ру» расследование «Русская мефедроновая чума» о захлестнувшей Россию эпидемии употребления мефедрона.

По его словам, влияние мефедрона на человека зависит от его возраста, особенностей организма и частоты употребления наркотика. Мефедрон запускает в организме сложные нейрохимические процессы, которые погружают человека в состояние эйфории, любви и распущенности. При этом впоследствии у человека фиксируется резкое снижение когнитивных способностей, восстановление которых либо невозможно, либо потребует долгих лет реабилитации.

Идет личностная деградация, смерть, возможно, даже является здесь лучшим вариантом, поскольку мефедроновое слабоумие, инфаркт или инсульт у молодых – не очень приглядные картины

Владимир Каторгин психиатр

Подростки же, которые употребляют мефедрон, могут столкнуться с депрессией, суицидальными мыслями и психотическими расстройствами, рассказал специалист. Он добавил, что в некоторых случаях зависимых от мефедрона несовершеннолетних могут принудительно госпитализировать из-за угрозы их жизни.

«У человека повышается влечение, поэтому молодежь его употребляет в том числе для секс-марафонов. Истощение систем приводит к тому, что когнитивная сфера резко снижается, то есть организм просит искусственно восстановить их. Положительный эффект притягивает, мозг просит: "Дай еще"», — объяснил психиатр.

Зависимый от мефедрона человек, как отметил Каторгин, становится беспокойным и тревожным, у него появляется повышенная потливость и изменяется поведение. Кроме того, он начинает употреблять новые слова — пользоваться сленгом наркозависимых.

О чем говорится в расследовании «Ленты.ру»

27 ноября «Лента.ру» выпустила масштабное расследование про эпидемию мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума».

«Лента.ру» изучила события, которые произошли на рынке после закрытия маркетплейса-монополиста «Гидра», и поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, а также как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема. Расследование показало, как потребление мефедрона разрушает здоровье и психику людей, толкает их на преступления ради одной дозы и почему именно мефедрон заполонил российский рынок запрещенных веществ.

В России, как подтвердили «Ленте.ру» источники в даркнете, а также в региональном экспертно-криминалистическом центре МВД, появился и новый опасный наркотик — клефедрон. Он представляет собой дешевый и более простой в производстве аналог мефедрона. Авторы расследования «Русская мефедроновая чума» выяснили, что ключевое отличие нового опасного наркотика заключается в наличии в структуре атома хлора, который делает клефедрон еще более токсичным, чем мефедрон.

Проект «Русская мефедроновая чума» вышел спустя пять лет с момента другого нашумевшего расследования — «Россия под наркотиками». За пять лет наркоторговля в России претерпела значительные изменения, поэтому редакция вернулась к теме даркнета и запрещенных веществ.