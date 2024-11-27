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20:44, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали самые опасные для иммунитета продукты

Врач Шаповаленко заявила, что сладкое и фастфуд подавляют иммунитет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Habr / Unsplash

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукты, снижающие иммунитет. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В число самых опасных для иммунитета продуктов Шаповаленко включила фастфуд и сладости. Врач отметила, что нередко их можно встретить в рационе детей. По словам доктора, фастфуд и сладости подавляют функцию иммунной системы, из-за чего дети болеют ОРВИ и простудой.

Чтобы поддерживать иммунитет, Шаповаленко посоветовала включить в рацион продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами. «Все эти вещества являются структурными элементами в том числе и нашей иммунной системы», — подытожила она.

Ранее Шаповаленко дала россиянам советы по защите от деменции. Для профилактики дегенерации мозга она порекомендовала заниматься плаванием и ходить быстрым шагом. Кроме того она посоветовала разгадывать кроссворды или учить иностранные языки.

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