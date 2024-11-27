Россиянам назвали «железные» причины не откладывать обращение к хирургу

Хирург Хрипков: грыжи и боли в животе должны стать поводом обратиться к врачу

Врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков рассказал о нескольких поводах обратиться к врачу хирургического профиля. «Железные» причины не откладывать обращение к доктору он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Одним из поводов для консультации с хирургом врач назвал грыжу. «Сама по себе она не представляет опасности для жизни, но всегда есть риск серьезного осложнения — ущемления», — объяснил врач. Хирург объяснил, что при ущемлении может нарушаться кровоснабжение, что способно привести к отмиранию ущемленных тканей. Единственным способом вылечить грыжу врач назвал операцию.

Следующая причина обращения, продолжил хирург, — внезапно возникшие боли в животе, тошнота и рвота. Эти симптомы могут быть признаком в том числе аппендицита. Несвоевременное начало его лечения может привести к развитию таких осложнений, как абсцесс брюшной полости, перитонит и сепсис.

Другим поводом обратиться к врачу-хирургу он назвал расширение подкожных вен, отеки и тяжесть в ногах, особенно если они возникают к вечеру или после длительного пребывания в положении стоя. Эти симптомы могут свидетельствовать о наличии варикозной болезни.

При прогрессировании болезни отеки увеличиваются, а также нарушается питание мягких тканей, могут образовываться длительно не заживающие язвы на коже. Консервативные методы могут притормозить течение заболевания, но в некоторых случаях предпочтительнее может быть хирургическое лечение, которое заключается в удалении расширенных подкожных вен Сергей Хрипков врач-хирург

Доктор также призвал обращаться к хирургу при появлении новообразований мягких тканей, например, липомы — она чаще всего небольшая, мягкая и эластичная, безболезненная, легко смещается, на ощупь похожа на подкожный узел, внешне выглядит как полусфера. В некоторых случаях может потребоваться ее хирургическое удаление — например, если она начинает расти или вызывать дискомфорт, мешает при движении или располагается в области суставов. К врачу стоит обращаться также для того, чтобы исключить злокачественный характер новообразований.

Врач также подчеркнул, что людям с синдромом диабетической стопы, который развивается у 15-25 процентов больных сахарным диабетом, необходимо обратиться к хирургу при малейшем повреждении кожи стоп. Он объяснил, что в этом случае высок риск развития длительно не заживающих язв, а также их осложнений. Даже небольшая рана на ноге может привести к гнойному воспалению, сепсису, гангрене и другим опасным последствиям.

При появлении каких-либо жалоб необходимо в первую очередь обратиться за медицинской помощью, чтобы своевременно диагностировать заболевание и снизить риск развития осложнений Сергей Хрипков врач-хирург

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