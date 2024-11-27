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06:21, 28 ноября 2024Экономика

Россияне назвали основные факторы при выборе жилья

STARWIND: при покупке жилья зумерам важна инфраструктура, а миллениалам — ремонт
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

При покупке жилья разные поколения россиян обращают внимание на различные факторы. К такому выводу пришли эксперты бренда STARWIND, результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Для 76 процентов россиян важнее всего при выборе жилья цена — этот фактор оказался решающим для всех возрастных групп. Еще 42 процента назвали близость квартиры к учебе и работе, столько же — развитую инфраструктуру района. Наличие интернета, бытовой техники и других удобств ценят 40 процентов респондентов, чистоту и порядок — 38 процентов, а наличие ремонта 24 процента.

При этом поколение Z (18–26 лет) и поколение Х (40–57 лет) наиболее чувствительны к расположению жилья. Так, больше половины респондентов до 26 лет обращают внимание на инфраструктуру, в то время как чистота и ремонт волнуют их в меньшей степени. Россияне старше 40 в первую очередь оценивают близость к работе — в этом возрастной группе за данный фактор проголосовало 74 процента, против 52 процентов среди зумеров и 31 процента среди миллениалов. Поколению Х также важнее наличие интернета и техники (41 процент против 32 и 29 процентов), а миллениалам (27–40 лет) — ремонт (36 процентов против 19 и 25 процентов).

Ранее стало известно, что бумеры предпочитают студии и двухкомнатные квартиры, поколение X — двухкомнатные квартиры, а миллениалы — трехкомнатные квартиры.

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