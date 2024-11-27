Россиянина осудили за вербовку в подполье

В Крыму осудили мужчину на 16 лет за вербовку в подпольное движение «Атеш»

Жителя Крыма Эльдара Абдураимова осудили на 16 лет за вербовку в подпольное движение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, в сентябре 2022 года Абдураимов в городе Бахчисарае «ознакомился с видео, на котором содержались призывы к вступлению в антироссийское подпольное движение «Атеш» с целью проведения террористических актов».

После этого он начал распространять эту запись среди своих знакомых, которых затем, как утверждается, склонял к терактам в Крыму.

Он осужден по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России осудят гражданина Украины за финансирование полка «Азов» (признан в России террористическим и запрещен).