Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, атака была совершена с применением беспилотника. В результате загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Пожар уже потушили.
Кроме того, ВСУ атаковали Шебекино, ударив беспилотником по грузовому автомобилю. Еще один FPV-дрон упал, последовала детонация на территории социального объекта. «Обошлось без разрушений», — добавил Гладков.
По предварительной информации, при атаках никто не пострадал.
Ранее в Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря сбили 25 беспилотников.