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13:04, 27 ноября 2024Россия

Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгороду и Шебекино
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, атака была совершена с применением беспилотника. В результате загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Пожар уже потушили.

Кроме того, ВСУ атаковали Шебекино, ударив беспилотником по грузовому автомобилю. Еще один FPV-дрон упал, последовала детонация на территории социального объекта. «Обошлось без разрушений», — добавил Гладков.

По предварительной информации, при атаках никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря сбили 25 беспилотников.

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