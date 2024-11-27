Российский губернатор сообщил об атаке ВСУ на Белгород

Губернатор Гладков: ВСУ нанесли удар по Белгороду и Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, атака была совершена с применением беспилотника. В результате загорелась кровля неэксплуатируемого здания на площади 120 квадратных метров. Пожар уже потушили.

Кроме того, ВСУ атаковали Шебекино, ударив беспилотником по грузовому автомобилю. Еще один FPV-дрон упал, последовала детонация на территории социального объекта. «Обошлось без разрушений», — добавил Гладков.

По предварительной информации, при атаках никто не пострадал.

Ранее в Минобороны сообщили о массированной атаке ВСУ на Крым. Над территорией полуострова и акваторией Черного моря сбили 25 беспилотников.