Российскому депутату предъявили обвинение в истязании женщины

В Красноярске местному депутату предъявили обвинение в истязании женщины

В Красноярке депутату местного Законодательного собрания предъявили обвинение в истязании женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, с января 2022 года по июнь 2024 года 49-летний обвиняемый систематически избивал свою знакомую, с которой состоял в отношениях. После побоев женщина за медицинской помощью не обращалась. Ночью 14 июня мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения дома у своей сожительницы, где в ходе возникшего конфликта начал ее избивать по голове и телу. После этого положил ей на лицо подушку и удерживал, высказывая угрозы расправой. Он остановился только после того, как в комнату зашла малолетняя дочь пострадавшей.

Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета на приближение к дому пострадавшей и общения с ней любыми способами.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят родителей, забивших малолетнюю дочь.