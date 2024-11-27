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12:15, 27 ноября 2024Силовые структуры

Российскому депутату предъявили обвинение в истязании женщины

В Красноярске местному депутату предъявили обвинение в истязании женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьва / «Лента.ру»

В Красноярке депутату местного Законодательного собрания предъявили обвинение в истязании женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по статьям 117 («Истязание») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, с января 2022 года по июнь 2024 года 49-летний обвиняемый систематически избивал свою знакомую, с которой состоял в отношениях. После побоев женщина за медицинской помощью не обращалась. Ночью 14 июня мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения дома у своей сожительницы, где в ходе возникшего конфликта начал ее избивать по голове и телу. После этого положил ей на лицо подушку и удерживал, высказывая угрозы расправой. Он остановился только после того, как в комнату зашла малолетняя дочь пострадавшей.

Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета на приближение к дому пострадавшей и общения с ней любыми способами.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят родителей, забивших малолетнюю дочь.

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