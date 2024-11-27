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09:20, 27 ноября 2024Путешествия

Российскую туристку нашли бездыханной в горячем источнике в Индии

Shot: 45-летнюю российскую туристку нашли бездыханной в горах Индии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

45-летнюю российскую туристку нашли бездыханной в горячем источнике в горах Индии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что вечером 23 ноября Татьяна Лубиан в одиночку пошла на горячие источники в деревне Ганганани. В отель она так и не вернулась, а наутро местные жители нашли ее без признаков жизни прямо в воде.

Полиция предполагает, что она слишком долго сидела в источнике и отравилась природными газами. Власти предупреждали иностранцев о такой опасности и просили не находиться в воде более 20 минут. Еще одна возможная версия случившегося — сердечный приступ.

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Известно, что Лубиан приехала в Индию с друзьями из Литвы и России около месяца назад для занятия духовными практиками. Она посещала горячие источники три раза в день для проведения ритуалов. Друзья намереваются кремировать россиянку по всем местным традициям в Ганганани.

Ранее российский турист, отдыхавший в Абхазии, решил поплавать в море и не выжил. Трагедия произошла с 58-летний жителем Санкт-Петербурга в акватории Гагры 8 сентября.

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