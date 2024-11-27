СБУ задержала зачинщиков взрыва у отделения полиции в Житомире

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали мужчин, которые подорвали взрывное устройство возле районного управления полиции в Житомире. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

20 ноября в результате учиненного взрыва был травмирован один полицейский. Для совершения теракта злоумышленники дистанционно привели в действие самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и замаскированное под термос. При этом на месте происшествия они установили скрытые видеокамеры, которые фиксировали подрыв в режиме реального времени.

Все пятеро подрывников были задержаны «по горячим следам» в результате спецоперации в областном центре. Среди них 46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж. Он покупал составляющие к взрывчатке, которые потом прятал в заранее оговоренном схроне. Остальную работу выполняли жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет.

Двое из них забрали детали из тайника и в съемной квартире изготовили взрывное устройство. Двое других соучастников установили видеокамеры вблизи госучреждения, заложили там взрывчатку и привели ее в действие. Всем фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала подростка в Харьковской области за поджог релейного шкафа. Ему грозит лишение свободы до пожизненного с конфискацией имущества.