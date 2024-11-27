В Госдуме высказались о перспективах дипурегулирования конфликта на Украине

Пока Украина продолжает обстреливать территорию России американским дальнобойным оружием, перспективы дипломатического урегулирования конфликта не просматриваются. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев готов к переговорам при условии «возвращения ситуации на 23 февраля 2022 года». Слуцкий также подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о готовности решить украинский конфликт мирным путем.
Ранее Ермак заявил, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам февраля 2022 года. По его словам, такое решение приведет к плодотворному диалогу сторон. «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — высказался Ермак.