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23:00, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались о перспективах дипурегулирования конфликта на Украине

Слуцкий: пока Киев обстреливает РФ оружием США, перспектив дипурегулирования нет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Любимов / Агентство «Москва»

Пока Украина продолжает обстреливать территорию России американским дальнобойным оружием, перспективы дипломатического урегулирования конфликта не просматриваются. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев готов к переговорам при условии «возвращения ситуации на 23 февраля 2022 года». Слуцкий также подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о готовности решить украинский конфликт мирным путем.

Ранее Ермак заявил, что для переговоров по урегулированию украинского конфликта следует вернуться к границам февраля 2022 года. По его словам, такое решение приведет к плодотворному диалогу сторон. «Это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования», — высказался Ермак.

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