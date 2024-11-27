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16:41, 27 ноября 2024Из жизни

Собака упала с высоты девятого этажа и не пострадала

Шпиц выпал из окна 12 этажа, пробил крышу соседнего здания и выжил
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Simone Hogan / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии померанский шпиц упал с высоты девяти этажей, выжил и не пострадал. Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел 19 ноября в городе Кали, департамент Валье-дель-Каука. Живущая на 12 этаже семья обнаружила, что их домашний питомец куда-то запропастился. Они обыскали квартиру, а потом решили проверить окна. Хозяева заметили дыру в крыше трехэтажного здания внизу. При помощи бинокля они разглядели шпица внутри помещения через отверстие, которое он пробил при падении.

Так как соседнее здание не использовалось, колумбийцам пришлось вызвать полицию и пожарных, чтобы проникнуть внутрь. К их удивлению собака не только выжила, но и не получила никаких травм. Тем не менее ее отвезли к ветеринару.

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Хозяева собаки предположили, что собака спаслась благодаря самортизировавшей металлической крыше здания и густой пушистой шерсти. Ветеринар все еще наблюдает удачливого шпица, однако, судя по всему, он полностью здоров.

Ранее сообщалось, что в США застрявшая в контейнере собака провела больше недели без еды и воды и выжила. Животное обнаружили сотрудники береговой охраны, когда осматривали порт в городе Хьюстон.

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