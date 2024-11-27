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20:20, 27 ноября 2024Путешествия

Сразу два российских самолета сообщили о фантомных метках на радарах

Aviaincident: два российских самолета сообщили о фантомных метках на радарах
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Yury Kirsanov / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Сразу два российских самолета за один день увидели фантомные метки на радарах. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инциденты произошли примерно в одно время около 13:00 26 ноября. Сначала о сигналах, которые появились и потом пропали на приборе ТКАС, доложил экипаж лайнера Azur Air. В тот момент они следовали из Шарм-эш-Шейха, Египет, в Минеральные Воды.

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Через несколько минут аналогичное явление произошло с самолетом другой российской авиакомпании, летевшим из Самары в московский аэропорт Шереметьево. При наборе высоты в 42 километрах от гавани вылета на радаре появились три метки. Хотя в этом районе и смежных секторах другие воздушные суда отсутствовали. Отмечается, что произошедшее не повлияло на выполнение рейсов.

В тот же день в Башкирии обстреляли легкомоторный самолет Ан-2. Тогда в регионе поступали ложные сообщения об атаке украинских беспилотников.

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