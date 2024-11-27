Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 27 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности стрельбы в центре Москвы

Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия в Москве и скрылись
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия в Москве и скрылись с места. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

Сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице поступило в дежурную часть полиции. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что стрельбе предшествовал конфликт между двумя посетителями заведения. Они вышли на улицу для выяснения отношений, однако в результате один из них выстрелил несколько раз в сторону оппонента.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и участники конфликта. По данным источника «Ленты.ру», потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Предварительно, ранее мужчины не были знакомы, конфликт произошел на бытовой почве.

О стрельбе в центре Москвы стало известно ранее, 27 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

      Пассажирам самолетов раскрыли необычный способ бесплатно получить хорошее место

      США захотели заставить Украину снизить возраст призыва до 18 лет

      После стрельбы в центре Москвы возбудили дело

      Стали известны подробности стрельбы в центре Москвы

      Россиянам назвали самые опасные для иммунитета продукты

      Путин и Токаев осудили противоречащие духу доверия заявления

      Песков раскрыл количество приглашенных иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы

      Анна Седокова опубликовала фото в облегающем наряде

      Россиян предупредили о подстерегающих в бассейне болезнях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше