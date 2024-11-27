Стали известны подробности стрельбы в центре Москвы

Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия в Москве и скрылись

Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия в Москве и скрылись с места. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

Сообщение о стрельбе на Большой Никитской улице поступило в дежурную часть полиции. Прибывшие на место правоохранители предварительно установили, что стрельбе предшествовал конфликт между двумя посетителями заведения. Они вышли на улицу для выяснения отношений, однако в результате один из них выстрелил несколько раз в сторону оппонента.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и участники конфликта. По данным источника «Ленты.ру», потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Предварительно, ранее мужчины не были знакомы, конфликт произошел на бытовой почве.

О стрельбе в центре Москвы стало известно ранее, 27 ноября.