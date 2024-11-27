Стало известно о лишившейся 3,7 миллиона рублей из-за мошенников футболистке «Локомотива»

Mash: футболистка Стельмахова лишилась 3,7 миллиона рублей из-за мошенников

Футболистка московского «Локомотива» София Стельмахова пострадала от действий телефонных мошенников. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Изначально злоумышленники выдали себя за сотового оператора, затем — за сотрудников Центробанка. Спортсменку убедили перевести все средства на «безопасные счета» и оформить несколько кредитов. Стельмахова также провела несколько операций от имени родителей, втайне воспользовавшись их мобильными телефонами.

В итоге футболистка лишилась 3,7 миллиона рублей. Россиянка рассказала о произошедшем родителям, те обратились в полицию, возбуждено уголовное дело. По информации Mash, мошенниками были украинцы, а семья Стельмаховой осталась без средств к существованию.

18-летняя Стельмахова выступает за молодежную команду «Локомотива». Она также играла за женскую юниорскую сборную России U-16.

В апреле сообщалось, что мошенники обманули игравшего за «Спартак» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Футболисту написали в мессенджере от имени знакомого и попросили деньги в долг.