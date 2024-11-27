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05:31, 27 ноября 2024Мир

Во Франции подняли вопрос о запасах йода на случай «ядерного инцидента» на Украине

В парламенте Франции подняли вопрос о готовности страны к ядерному инциденту
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Член парламента Франции Бастьен Лашо поднял вопрос о запасах таблеток йода в стране на случай «крупного ядерного инцидента» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в обращении депутата к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Почему при взрывах на АЭС рекомендуется прием таблеток с высокими концентрациями йода?

При авариях на атомных электростанциях местные органы власти располагающихся рядом населенных населенных пунктов могут рекомендовать гражданами принять таблетки с высокими концентрациями йодида калия: считается, что прием йода существенно снижает риск развития рака.

Эффективность йода как профилактического средства подтверждена только в отношении предотвращения развития рака щитовидной жизни.

Йодид калия можно принимать только после официального подтверждения взрыва на АЭС: в противном случае действующее вещество будет представлять серьезную угрозу для организма.

«Господин Бастьен Лашо обращает внимание господина премьер-министра [Франции Мишеля Барнье] на ситуацию с запасами таблеток йода, предназначенных для защиты населения страны в случае крупного ядерного инцидента, связанного с конфликтом на Украине», — говорится в письме парламентаряи.

На фоне войны на Украине Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, неоднократно оказывалась ареной боевых действий, и ее электроснабжение регулярно нарушалось. (...) Если произойдет ядерный инцидент, французское население рискует подвергнуться воздействию радиоактивного шлейфа, который выделится в результате этого, с катастрофическими последствиями для здоровья

Бастьен Лашочлен парламента Франции

В связи с этим он просит кабмин проинформировать население об имеющихся во Франции запасах йода и о мерах для подготовки к« широкомасштабной раздаче» таблеток.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили провокацию на территории близ Запорожской атомной электростанции (АЭС). По данным оборонного ведомства, провокация заключалась в нанесении ударов по этой территории — за сутки ВСУ пять раз обстреляли и трижды атаковали дронами город Энергодар и окрестности.

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До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что ситуация с обстрелами станции со стороны Вооруженных сил Украины усугубилась по сравнению с 2023 годом. Он напомнил об атаках ВСУ на купол шестого блока, градирню и учебно-тренировочный центр ЗАЭС.

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