«Страшное видео» с оленем опубликовали в российском заповеднике

«Земля леопарда» опубликовала видео с оленем со светящимися глазами

Олень, обитающий на территории заповедника «Земля леопарда», попал в объектив фотоловушки. «Страшное видео» опубликовали сотрудники нацпарка.

«Сегодня ночью на "Земле леопарда" смотрим на глаза-зеркала пятнистого оленя», — говорится в описании.

В нацпарке объяснили, что внутренняя поверхность глаза некоторых животных имеет блестящий слой, так называемое зеркало, которое отражает падающий свет. Так произошло и на видео.

Ранее сотрудники нацпарка «Земля леопарда» заметили оленя-вампира. Фотоловушка запечатлела кабаргу — самого мелкого представителя отряда парнокопытных Дальнего Востока. На размещенных кадрах видно, что у животного нет рогов. Однако у него под верхней губой видно пару тонких клыков, длина которых может достигать около девяти сантиметров.