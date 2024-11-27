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15:00, 27 ноября 2024Моя страна

«Страшное видео» с оленем опубликовали в российском заповеднике

«Земля леопарда» опубликовала видео с оленем со светящимися глазами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Олень, обитающий на территории заповедника «Земля леопарда», попал в объектив фотоловушки. «Страшное видео» опубликовали сотрудники нацпарка.

«Сегодня ночью на "Земле леопарда" смотрим на глаза-зеркала пятнистого оленя», — говорится в описании.

В нацпарке объяснили, что внутренняя поверхность глаза некоторых животных имеет блестящий слой, так называемое зеркало, которое отражает падающий свет. Так произошло и на видео.

Ранее сотрудники нацпарка «Земля леопарда» заметили оленя-вампира. Фотоловушка запечатлела кабаргу — самого мелкого представителя отряда парнокопытных Дальнего Востока. На размещенных кадрах видно, что у животного нет рогов. Однако у него под верхней губой видно пару тонких клыков, длина которых может достигать около девяти сантиметров.

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