В российском нацпарке заметили оленя-вампира

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» заметили оленя-вампира. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале российского заповедника.
Фотоловушка запечатлела кабарга — самого мелкого представителя отряда парнокопытных Дальнего Востока. На размещенных кадрах видно, что у животного нет рогов. Однако у него под верхней губой можно разглядеть пару тонких клыков, длина которых может достигать около девяти сантиметров.
«Окраска этих животных бурая или коричневая. У молодого животного на боках и по спине разбросаны нечеткие светло-серые пятна», — уточнили специалисты.
Ранее сообщалось, что камера Тунгусского заповедника запечатлела неизвестное существо.