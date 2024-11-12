В российском нацпарке заметили оленя-вампира

В нацпарке «Земля леопарда» фотоловушка запечатлела оленя с клыками

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» заметили оленя-вампира. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале российского заповедника.

Фотоловушка запечатлела кабарга — самого мелкого представителя отряда парнокопытных Дальнего Востока. На размещенных кадрах видно, что у животного нет рогов. Однако у него под верхней губой можно разглядеть пару тонких клыков, длина которых может достигать около девяти сантиметров.

«Окраска этих животных бурая или коричневая. У молодого животного на боках и по спине разбросаны нечеткие светло-серые пятна», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что камера Тунгусского заповедника запечатлела неизвестное существо.