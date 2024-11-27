Украина сговорилась с Южной Кореей

Южная Корея предложила Украине создать план реагирования на угрозы безопасности

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за военного сотрудничества России и КНДР. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера, сообщает Yonhap.

«Республика Корея и Украина должны принять меры и разработать планы реагирования на угрозы безопасности, которые возникают из-за военного сотрудничества Россией и КНДР, включая отправку северокорейских солдат», — сказал он.

С украинской делегацией во главе с Умеровым также встретились начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик и министр обороны Ким Ен Хен.

Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине разрушат отношения с Россией. Он пообещал, что Москва отреагирует на поставки Киеву всеми силами, которые вряд ли укрепят безопасность самой Южной Кореи, и призвал Сеул трезво оценивать ситуацию, а также воздержаться от «безрассудных шагов».