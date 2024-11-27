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14:11, 27 ноября 2024Мир

Украина сговорилась с Южной Кореей

Южная Корея предложила Украине создать план реагирования на угрозы безопасности
Семен Александров (редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель предложил министру обороны Украины Рустему Умерову создать план реагирования на угрозы безопасности из-за военного сотрудничества России и КНДР. Об этом заявили в администрации южнокорейского лидера, сообщает Yonhap.

«Республика Корея и Украина должны принять меры и разработать планы реагирования на угрозы безопасности, которые возникают из-за военного сотрудничества Россией и КНДР, включая отправку северокорейских солдат», — сказал он.

С украинской делегацией во главе с Умеровым также встретились начальник управления национальной безопасности Син Вон Сик и министр обороны Ким Ен Хен.

Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине разрушат отношения с Россией. Он пообещал, что Москва отреагирует на поставки Киеву всеми силами, которые вряд ли укрепят безопасность самой Южной Кореи, и призвал Сеул трезво оценивать ситуацию, а также воздержаться от «безрассудных шагов».

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