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11:33, 24 ноября 2024Мир

В МИД России пообещали всеми силами отреагировать на поставку Южной Кореей оружия Киеву

В МИД России призвали Сеул воздержаться от поставок оружия Украине
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине, для убийства российских граждан, разрушат отношения с Россией. Об этом в воскресенье, 24 ноября, замглавы МИД рассказал в интервью ТАСС.

Руденко пообещал, что Россия отреагирует на поставки Киева всеми силами, которые вряд ли укрепят безопасность самое Республики Корея, и призвал Сеул трезво оценивать ситуацию, а также воздержаться от «безрассудных шагов».

«Надеюсь, что в администрации Республики Корея будут руководствоваться в первую очередь долгосрочными национальными интересами, а не сиюминутными конъюнктурными соображениями, подсказанными извне», — добавил замглавы российского МИД.

Ранее Андрей Руденко рассказал, что страны запада хотят сделать Южную Корею сообщником президента Украины Владимира Зеленского

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