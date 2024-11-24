Руденко: Запад хочет сделать Южную Корею сообщником Зеленского

Запад хочет сделать Южную Корею сообщником президента Украины Владимира Зеленского, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Сеульские власти, поддержанные "единомышленниками" в НАТО, продолжают искусственно раскручивать тему военнослужащих КНДР в зоне СВО для того, чтобы нарастить силовое давление на Пхеньян, действуя в тесном партнерстве с Североатлантическим альянсом», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что «украинский конфликт не имеет никакого отношения к Корейскому полуострову».

В этом же интервью Руденко допустил, что избранный президент США Дональд Трамп решит снова встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, как это было в 2018-2019 годах. Дипломат подчеркнул, что «исключать ничего нельзя», комментируя потенциальное возобновление контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. «Перспективы переговорного процесса зависят не только и не столько от желания США, сколько от принципиальной позиции КНДР по данному вопросу», — добавил он.

