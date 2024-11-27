Россияне пожаловались на отсутствие компенсаций после кипяточного потопа

Жители Ульяновска не могут дождаться выплат после кипяточного потопа в доме

В Ульяновске жильцы затопленного кипятком дома не могут дождаться компенсаций от управляющей компании. О борьбе за справедливость пишет портал «УлПравда».

Коммунальная авария произошла в двухэтажке по улице Спортплощадь. Из-за прорыва трубы отопления на чердаке ржавым кипятком залило несколько квартир в здании. Тем, на чье жилье пришелся больший ущерб, лишились ремонта и мебели. Теперь хозяева вынуждены довольствоваться целлофаном вместо потолка, также в квартире отвалились обои и плитка. Из-за повышенной влажности по дому расплодились мокрицы. Сырость остается и спустя месяц после аварии, у жильцов появились проблемы с дыханием.

Виновником затопления ульяновцы считают обслуживающую организацию — в преддверии отопительного сезона повреждение в трубе не было заделано, а вскоре управляющая компания сменилась. Коммунальщикам понадобилось несколько дней на то, чтобы устранить течь. Сначала на трубу поставили хомут, а потом ее заменили целиком. Однако выплаты пострадавшим жильцам так и не поступили. Новая УК просто игнорирует звонки жильцов. Устав от ожидания, горожане решились обратиться в суд. По результатам независимой экспертизы, урон составил более 800 тысяч рублей.

Ранее бездействием управляющей компании возмутились жители Челябинска. Отказавшись мириться с многомесячным фекальным потопом и отсутствием отопления, собственники вышли на улицу и потребовали привлечь к делу генпрокурора.