Уставший от пьяных выходок отца россиянин расправился с ним с помощью ножа

В Подмосковье молодой человек зарезал пьяного отца в ходе конфликта

В подмосковной Кубинке задержан 23-летний молодой человек, который при помощи ножа расправился с 53-летним отцом, устав от его пьяных выходок. Об этом сообщает Telegram-канал «МК срочные новости».

По его данным, конфликт спровоцировал отец. Родители молодого человека развелись несколько лет назад, но отец продолжал донимать сына и бывшую жену пьяными выходками. Во вторник он снова приехал к родным в пьяном состоянии и привез с собой бутылку водки. Молодой человек отказался впустить его, но мужчина все равно прорвался в квартиру. Затем между ними произошла потасовка. Задержанный взял нож, чтобы припугнуть отца, но тот набросился на него с кулаками, в результате чего получил несколько ножевых ранений шеи и груди. В результате полученных травм пострадавший не выжил. Сын вызвал скорую помощь, а затем рассказал о случившемся в СМС, которое отправил матери на работу.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области сотрудники полиции задержали вахтовика, набросившегося с ножом на фельдшера скорой помощи.